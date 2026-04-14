Al portiere di calcio brucia ben più di un gol

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Al portiere di calcio brucia ben più di un gol' è 'Autorete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTORETE

Perché la soluzione è Autorete? Nel calcio, l'autorete rappresenta un episodio in cui il portiere contribuisce in modo involontario a segnare un gol contro la propria squadra. Questo errore può derivare da un tentativo di parata mal riuscito o da un'azione confusa in area. La conseguenza di un'autorete può essere decisiva, influenzando il risultato della partita più di una rete segnata dall'avversario. La responsabilità di un'autorete è spesso pesante, poiché il portiere si assume una colpa che supera il valore di un semplice gol subito.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Al portiere di calcio brucia ben più di un gol". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Al portiere di calcio brucia ben più di un gol nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Autorete

Per risolvere la definizione "Al portiere di calcio brucia ben più di un gol", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Al portiere di calcio brucia ben più di un gol" conferma che la soluzione 'Autorete' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Autorete

A Ancona U Udine T Torino O Otranto R Roma E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Al portiere di calcio brucia ben più di un gol" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autorete' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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