La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stefano. ex portiere della Juventus' è 'Tacconi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TACCONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stefano. ex portiere della Juventus" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stefano. ex portiere della Juventus". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tacconi? Tacconi è stato un noto portiere che ha vestito la maglia della Juventus, distinguendosi per le sue prestazioni e la sua affidabilità tra i pali. La sua carriera è stata caratterizzata da parate decisive e da un carattere forte, che lo hanno reso un punto di riferimento per i tifosi bianconeri. Durante gli anni in cui ha giocato, ha contribuito al successo della squadra con la sua esperienza e le sue capacità. La sua figura rimane impressa nella memoria di molti appassionati di calcio.

La definizione "Stefano. ex portiere della Juventus" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stefano. ex portiere della Juventus" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tacconi:

T Torino A Ancona C Como C Como O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stefano. ex portiere della Juventus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

