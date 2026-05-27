Comune modenese famoso per le ciliegie

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Comune modenese famoso per le ciliegie' è 'Vignola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIGNOLA

Perchè la soluzione è Vignola? Vignola è un incantevole borgo modenese conosciuto soprattutto per le sue ciliegie dolci e succose. Durante la stagione, le strade si riempiono di profumi e colori vivaci, attirando visitatori da ogni parte. Un luogo che celebra la tradizione e la bontà dei suoi frutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Comune modenese famoso per le ciliegie nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vignola

La definizione "Comune modenese famoso per le ciliegie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vignola'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Comune modenese famoso per le ciliegie
  • Risposta: VIGNOLA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: V______
  • Inizia con: V
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

V Venezia
I Imola
G Genova
N Napoli
O Otranto
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Vignola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comune modenese famoso per le ciliegie". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Altre definizioni collegate

Con comune: Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo 

Con modenese: Preparazioni culinarie tipiche del Modenese 

Con famoso: La Raquin di un famoso romanzo di Zola 