Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove' è 'Zerovalente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Z E R O V A L E N T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove

Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove Risposta: ZEROVALENTE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: Z V E N E

Inizia con: Z

Z Finisce con: E

Perchè la soluzione è Zerovalente? Un esempio di verbo impersonale è piove, che esprime un fenomeno naturale senza soggetto specifico. Questi verbi si usano spesso per descrivere condizioni atmosferiche o situazioni che avvengono senza che qualcuno le compia. Sono utili per parlare di eventi generali e naturali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove: risposta da 11 lettere

La definizione "Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Zerovalente. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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