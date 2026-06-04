Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove' è 'Zerovalente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ZEROVALENTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove
  • Risposta: ZEROVALENTE
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ZVENE
  • Inizia con: Z
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Zerovalente? Un esempio di verbo impersonale è piove, che esprime un fenomeno naturale senza soggetto specifico. Questi verbi si usano spesso per descrivere condizioni atmosferiche o situazioni che avvengono senza che qualcuno le compia. Sono utili per parlare di eventi generali e naturali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove: risposta da 11 lettere

La definizione "Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Zerovalente. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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