Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove' è 'Zerovalente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove
- Risposta: ZEROVALENTE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ZVENE
- Inizia con: Z
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Zerovalente? Un esempio di verbo impersonale è piove, che esprime un fenomeno naturale senza soggetto specifico. Questi verbi si usano spesso per descrivere condizioni atmosferiche o situazioni che avvengono senza che qualcuno le compia. Sono utili per parlare di eventi generali e naturali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il verbo impersonale che da solo può avere senso compiuto es.: Piove: risposta da 11 lettere
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