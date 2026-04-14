Con un pizzico di buon senso detto alla latina
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Con un pizzico di buon senso detto alla latina' è 'Cum Grano Salis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CUM GRANO SALIS
Perché la soluzione è Cum Grano Salis? L'espressione CUM GRANO SALIS deriva dalla locuzione latina che indica l'aggiunta di un pizzico di buon senso o moderazione in una affermazione o decisione. Questa frase suggerisce di considerare sempre un elemento di cautela o di misura per evitare eccessi o fraintendimenti. Utilizzare CUM GRANO SALIS significa quindi adottare un atteggiamento equilibrato e ponderato, riconoscendo l'importanza di un giudizio misurato nelle varie situazioni quotidiane.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con un pizzico di buon senso detto alla latina". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Con un pizzico di buon senso detto alla latina nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Cum Grano Salis
Questa pagina è dedicata alla definizione "Con un pizzico di buon senso detto alla latina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con un pizzico di buon senso detto alla latina" conferma che la soluzione 'Cum Grano Salis' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Cum Grano Salis
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con un pizzico di buon senso detto alla latina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cum Grano Salis' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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