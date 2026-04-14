Con un pizzico di buon senso detto alla latina

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Con un pizzico di buon senso detto alla latina' è 'Cum Grano Salis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUM GRANO SALIS

Perché la soluzione è Cum Grano Salis? L'espressione CUM GRANO SALIS deriva dalla locuzione latina che indica l'aggiunta di un pizzico di buon senso o moderazione in una affermazione o decisione. Questa frase suggerisce di considerare sempre un elemento di cautela o di misura per evitare eccessi o fraintendimenti. Utilizzare CUM GRANO SALIS significa quindi adottare un atteggiamento equilibrato e ponderato, riconoscendo l'importanza di un giudizio misurato nelle varie situazioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con un pizzico di buon senso detto alla latina". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Con un pizzico di buon senso detto alla latina nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Cum Grano Salis

Questa pagina è dedicata alla definizione "Con un pizzico di buon senso detto alla latina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con un pizzico di buon senso detto alla latina" conferma che la soluzione 'Cum Grano Salis' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Cum Grano Salis

C Como U Udine M Milano G Genova R Roma A Ancona N Napoli O Otranto S Savona A Ancona L Livorno I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con un pizzico di buon senso detto alla latina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cum Grano Salis' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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