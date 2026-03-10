Senso di profonda noia

Home / Soluzioni Cruciverba / Senso di profonda noia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Senso di profonda noia' è 'Tedio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEDIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Senso di profonda noia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Senso di profonda noia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tedio? Il tedio si manifesta come una sensazione di insoddisfazione e mancanza di interesse che può colpire chiunque si trovi in situazioni ripetitive o prive di stimoli coinvolgenti. È quella sensazione di vuoto interiore che si avverte quando le attività quotidiane non offrono più soddisfazione, lasciando un senso di pesantezza e di stanchezza mentale. Spesso si cerca di trovare distrazioni o nuovi stimoli per allontanare questa sensazione di svuotamento e monotonia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Senso di profonda noia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tedio

La definizione "Senso di profonda noia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Senso di profonda noia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tedio:

T Torino E Empoli D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Senso di profonda noia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È causa di sbadigliUna noia mortaleNoia profonda prolungataProlungato e profondo senso di noiaEsprime un senso di soffocamento o di noiaMolto profondaPermeata di profonda spiritualità