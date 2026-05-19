Un verbo di chi naviga in Internet
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SOLUZIONE: CLICCARE
Perché la soluzione è Cliccare? Nel contesto dell'uso quotidiano di Internet, il verbo associato all'azione di selezionare un elemento su uno schermo è cliccare. Questa parola indica il gesto di premere un pulsante del mouse o di toccare uno schermo tattile per aprire, scegliere o interagire con contenuti digitali. Cliccare permette di navigare tra pagine, avviare link o attivare funzioni specifiche all’interno di un sito web. La sua applicazione è fondamentale nell’esperienza di navigazione online.
Un verbo di chi naviga in Internet nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cliccare
La definizione "Un verbo di chi naviga in Internet" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cliccare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un verbo di chi naviga in Internet
- Risposta: CLICCARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Cliccare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un verbo di chi naviga in Internet". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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