Un verbo di chi naviga in Internet

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un verbo di chi naviga in Internet' è 'Cliccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLICCARE

Perché la soluzione è Cliccare? Nel contesto dell'uso quotidiano di Internet, il verbo associato all'azione di selezionare un elemento su uno schermo è cliccare. Questa parola indica il gesto di premere un pulsante del mouse o di toccare uno schermo tattile per aprire, scegliere o interagire con contenuti digitali. Cliccare permette di navigare tra pagine, avviare link o attivare funzioni specifiche all’interno di un sito web. La sua applicazione è fondamentale nell’esperienza di navigazione online.

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Un verbo di chi naviga in Internet nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cliccare

La definizione "Un verbo di chi naviga in Internet" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cliccare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un verbo di chi naviga in Internet
  • Risposta: CLICCARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

C Como
L Livorno
I Imola
C Como
C Como
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Cliccare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un verbo di chi naviga in Internet". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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