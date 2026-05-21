Il verbo di chi viene attaccato
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SOLUZIONE: DIFENDERE
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Perché la soluzione è Difendere? Il verbo di chi viene attaccato si manifesta attraverso un’azione di reazione e di protezione. Quando si è sotto attacco, si cerca di preservare la propria integrità e di respingere le minacce, spesso con parole o gesti appropriati. La capacità di difendersi è fondamentale per mantenere la propria sicurezza e integrità morale. Questa azione riflette la volontà di opporsi a ciò che mette a rischio il proprio benessere e di sostenere se stessi in situazioni di emergenza.
Il verbo di chi viene attaccato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Difendere
Quando la definizione "Il verbo di chi viene attaccato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Difendere'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il verbo di chi viene attaccato
- Risposta: DIFENDERE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Difendere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il verbo di chi viene attaccato". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Viene attaccato a un fianco della motocicletta Il veicolo che viene attaccato alla motrice Il creditore a cui viene assegnato un nuovo debitore Viè attaccato il braccio Viene sepolto Vivo con Aida
Altre definizioni collegate
Con verbo: Un verbo di chi naviga in Internet
Con viene: Viene misurata partendo dal meridiano 0
Con attaccato: Attaccato dal topo