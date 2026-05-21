Il verbo di chi viene attaccato

Home / Soluzioni Cruciverba / Il verbo di chi viene attaccato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il verbo di chi viene attaccato' è 'Difendere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIFENDERE

Vuoi approfondire la risposta Difendere? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Difendere? Il verbo di chi viene attaccato si manifesta attraverso un’azione di reazione e di protezione. Quando si è sotto attacco, si cerca di preservare la propria integrità e di respingere le minacce, spesso con parole o gesti appropriati. La capacità di difendersi è fondamentale per mantenere la propria sicurezza e integrità morale. Questa azione riflette la volontà di opporsi a ciò che mette a rischio il proprio benessere e di sostenere se stessi in situazioni di emergenza.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Difendere' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il verbo di chi viene attaccato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Difendere

Quando la definizione "Il verbo di chi viene attaccato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Difendere'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il verbo di chi viene attaccato

Il verbo di chi viene attaccato Risposta: DIFENDERE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola F Firenze E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Difendere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il verbo di chi viene attaccato". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.