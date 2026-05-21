Il verbo di chi viene attaccato

Alessia Mogavero | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il verbo di chi viene attaccato' è 'Difendere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIFENDERE

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Perché la soluzione è Difendere? Il verbo di chi viene attaccato si manifesta attraverso un’azione di reazione e di protezione. Quando si è sotto attacco, si cerca di preservare la propria integrità e di respingere le minacce, spesso con parole o gesti appropriati. La capacità di difendersi è fondamentale per mantenere la propria sicurezza e integrità morale. Questa azione riflette la volontà di opporsi a ciò che mette a rischio il proprio benessere e di sostenere se stessi in situazioni di emergenza.

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Il verbo di chi viene attaccato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Difendere

Quando la definizione "Il verbo di chi viene attaccato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Difendere'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il verbo di chi viene attaccato
  • Risposta: DIFENDERE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: D________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
F Firenze
E Empoli
N Napoli
D Domodossola
E Empoli
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Difendere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il verbo di chi viene attaccato". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Con verbo: Un verbo di chi naviga in Internet 

Con viene: Viene misurata partendo dal meridiano 0 

Con attaccato: Attaccato dal topo 