Un verbo da dentisti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un verbo da dentisti' è 'Otturare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTURARE

Perchè la soluzione è Otturare? Otturare è un’azione comune tra i dentisti, che consiste nel riparare una cavità o un danno ai denti. Quando si verifica una carie, il dentista utilizza questa procedura per ripristinare la salute del sorriso e prevenire ulteriori problemi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un verbo da dentisti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Otturare

In presenza della definizione "Un verbo da dentisti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Otturare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un verbo da dentisti

Un verbo da dentisti Risposta: OTTURARE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: O_______

O_______ Inizia con: O

O Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

O Otranto T Torino T Torino U Udine R Roma A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Otturare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un verbo da dentisti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.