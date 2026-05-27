Un verbo da dentisti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un verbo da dentisti' è 'Otturare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OTTURARE
Perchè la soluzione è Otturare? Otturare è un’azione comune tra i dentisti, che consiste nel riparare una cavità o un danno ai denti. Quando si verifica una carie, il dentista utilizza questa procedura per ripristinare la salute del sorriso e prevenire ulteriori problemi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un verbo da dentisti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Otturare
In presenza della definizione "Un verbo da dentisti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Otturare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un verbo da dentisti
- Risposta: OTTURARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: O_______
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Otturare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un verbo da dentisti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il verbo con scarponi e racchette Verbo da impostori Un verbo da farfalloni Un verbo del segugio Un verbo di consumo
Altre definizioni collegate
Con verbo: Il verbo di chi viene attaccato
Con dentisti: Mastice per dentisti