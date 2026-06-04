Uno degli Stati Uniti

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno degli Stati Uniti' è 'Indiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INDIANA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uno degli Stati Uniti
  • Risposta: INDIANA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IIAA
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Indiana? Indiana è uno degli Stati Uniti situato nel Midwest, noto per i suoi paesaggi agricoli e le città vivaci. La sua cultura riflette tradizioni profonde e un senso di comunità forte, rendendola un luogo unico nel panorama americano. Un esempio di diversità e storia degli Stati Uniti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno degli Stati Uniti: risposta da 7 lettere

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