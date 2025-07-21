Il Jones di avventurosi film diretti da Spielberg

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Jones di avventurosi film diretti da Spielberg' è 'Indiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDIANA

Perché la soluzione è Indiana? Indiana Jones è il protagonista di una serie di film avventurosi diretti da Spielberg, noto per le sue imprese emozionanti e il suo carattere deciso. La sua figura incarna l'immagine di un archeologo coraggioso che affronta pericoli e misteri in terre lontane. La figura di Indiana Jones si distingue per il suo cappello fedora, il fischietto e il suo entusiasmo nel scoprire tesori nascosti. La sua presenza è diventata un'icona del cinema d'azione e avventura.

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Il Jones di avventurosi film diretti da Spielberg nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Indiana

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Il Jones di avventurosi film diretti da Spielberg

Il Jones di avventurosi film diretti da Spielberg Risposta: INDIANA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: I______

I______ Inizia con: I

I Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

La soluzione 'Indiana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Jones di avventurosi film diretti da Spielberg". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.