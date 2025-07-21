Il Jones di avventurosi film diretti da Spielberg
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SOLUZIONE: INDIANA
Perché la soluzione è Indiana? Indiana Jones è il protagonista di una serie di film avventurosi diretti da Spielberg, noto per le sue imprese emozionanti e il suo carattere deciso. La sua figura incarna l'immagine di un archeologo coraggioso che affronta pericoli e misteri in terre lontane. La figura di Indiana Jones si distingue per il suo cappello fedora, il fischietto e il suo entusiasmo nel scoprire tesori nascosti. La sua presenza è diventata un'icona del cinema d'azione e avventura.
Il Jones di avventurosi film diretti da Spielberg nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Indiana
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Jones di avventurosi film diretti da Spielberg
- Risposta: INDIANA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: I______
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
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