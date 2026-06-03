Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti' è 'Annapolis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti
- Risposta: ANNAPOLIS
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AALS
- Inizia con: A
- Finisce con: S
Perchè la soluzione è Annapolis? L'Accademia navale degli Stati Uniti si trova ad Annapolis, una città affascinante che ospita questa prestigiosa istituzione. Qui gli studenti imparano a diventare ufficiali della Marina, vivendo un'esperienza unica tra formazione rigorosa e tradizioni secolari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti: risposta da 9 lettere
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