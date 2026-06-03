Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti
  • Risposta: ANNAPOLIS
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AALS
  • Inizia con: A
  • Finisce con: S

Perchè la soluzione è Annapolis? L'Accademia navale degli Stati Uniti si trova ad Annapolis, una città affascinante che ospita questa prestigiosa istituzione. Qui gli studenti imparano a diventare ufficiali della Marina, vivendo un'esperienza unica tra formazione rigorosa e tradizioni secolari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti: risposta da 9 lettere

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