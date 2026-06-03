Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti' è 'Annapolis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N N A P O L I S

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti

Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti Risposta: ANNAPOLIS

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A L S

Inizia con: A

A Finisce con: S

Perchè la soluzione è Annapolis? L'Accademia navale degli Stati Uniti si trova ad Annapolis, una città affascinante che ospita questa prestigiosa istituzione. Qui gli studenti imparano a diventare ufficiali della Marina, vivendo un'esperienza unica tra formazione rigorosa e tradizioni secolari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi ha sede l Accademia navale degli Stati Uniti: risposta da 9 lettere

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