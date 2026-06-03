Famose cascate tra Canada e Stati Uniti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Famose cascate tra Canada e Stati Uniti' è 'Niagara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N I A G A R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Famose cascate tra Canada e Stati Uniti

Famose cascate tra Canada e Stati Uniti Risposta: NIAGARA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: N G A A

Inizia con: N

N Finisce con: A

Perchè la soluzione è Niagara? Le cascate che si trovano tra Canada e Stati Uniti sono tra le più note al mondo. La loro forza e la bellezza attirano visitatori da ogni parte. La loro maestosità si può ammirare sia dal lato canadese che da quello statunitense, regalando panorami spettacolari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Famose cascate tra Canada e Stati Uniti: risposta da 7 lettere

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