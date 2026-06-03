Famose cascate tra Canada e Stati Uniti
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Famose cascate tra Canada e Stati Uniti' è 'Niagara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Famose cascate tra Canada e Stati Uniti
- Risposta: NIAGARA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: NGAA
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Niagara? Le cascate che si trovano tra Canada e Stati Uniti sono tra le più note al mondo. La loro forza e la bellezza attirano visitatori da ogni parte. La loro maestosità si può ammirare sia dal lato canadese che da quello statunitense, regalando panorami spettacolari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Famose cascate tra Canada e Stati Uniti: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Famose cascate tra Canada e Stati Uniti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Niagara. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.