Una connazionale di Gandhi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una connazionale di Gandhi' è 'Indiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDIANA

Perché la soluzione è Indiana? Indiana è una donna originaria dell'India, riconosciuta come una connazionale di Gandhi. La sua identità si lega profondamente alla cultura e alle tradizioni del suo paese d'origine, mantenendo vive le radici indiane anche lontano da essa. La sua presenza rappresenta un ponte tra due mondi, portando con sé valori e memorie legate alla storia e alla lotta per l'indipendenza. La sua vita riflette il legame indissolubile con le origini e il patrimonio culturale dell'India.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una connazionale di Gandhi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Una connazionale di Gandhi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Indiana

Per risolvere la definizione "Una connazionale di Gandhi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una connazionale di Gandhi" conferma che la soluzione 'Indiana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Indiana

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una connazionale di Gandhi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Indiana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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