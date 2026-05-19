È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti
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SOLUZIONE: SEC
È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Sec
La soluzione associata alla definizione "È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sec'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti
- Risposta: SEC
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: S__
- Inizia con: S
- Finisce con: C
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Sec' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Altre definizioni collegate
Con corrispondente: L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia
Con consob: Viene predisposto dalla Consob entro il mese di novembre di ogni anno
Con stati: La consorte del presidente degli Stati Uniti