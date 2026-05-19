È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti

Paola Cammarota | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti' è 'Sec'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEC

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È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Sec

La soluzione associata alla definizione "È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sec'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti
  • Risposta: SEC
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: S__
  • Inizia con: S
  • Finisce con: C

Le 3 lettere della soluzione

S Savona
E Empoli
C Como

La soluzione 'Sec' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È la corrispondente della Consob negli Stati Uniti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con consob: Viene predisposto dalla Consob entro il mese di novembre di ogni anno 

Con stati: La consorte del presidente degli Stati Uniti 