Scorgere da lontano

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scorgere da lontano' è 'Avvistare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A V V I S T A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Scorgere da lontano

Scorgere da lontano Risposta: AVVISTARE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A I A E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Avvistare? Avvistare significa riuscire a scorgere qualcosa che si trova a distanza. È come quando si notano le luci di una città lontana o un uccello che si staglia nel cielo. Questa capacità permette di percepire dettagli anche senza essere molto vicini, offrendo una visione più ampia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Scorgere da lontano: risposta da 9 lettere

Se la definizione "Scorgere da lontano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Avvistare. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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