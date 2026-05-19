Lontano ascendente
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Lontano ascendente' è 'Avo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AVO
Lontano ascendente nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Avo
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lontano ascendente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lontano ascendente
- Risposta: AVO
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: A__
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Avo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lontano ascendente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: In quel luogo lontano Parente ascendente È situato lontano dalla zona costiera Un lontano parente da me = Lontano da me
Altre definizioni collegate
Con lontano: Lontano come il west ing.
Con ascendente: Fascino ascendente