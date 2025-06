Avanzare strisciando sul terreno per non farsi scorgere nei cruciverba: la soluzione è Gattonare

GATTONARE

Perché la soluzione è Gattonare? Gattonare significa muoversi strisciando sul terreno, tipicamente usando mani e ginocchia, per spostarsi senza essere visti o disturbati. È un modo di avanzare molto lento e discreto, spesso associato ai bambini o a situazioni in cui si vuole restare nascosti. In breve, rappresenta un movimento silenzioso e furtivo, utile in contesti di cautela o di piccole esplorazioni.

Hai davanti la definizione "Avanzare strisciando sul terreno per non farsi scorgere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

