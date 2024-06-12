da me = Lontano da me

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'da me = Lontano da me' è 'Lungi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUNGI

Perché la soluzione è Lungi? La parola che indica qualcosa che si trova a una distanza considerevole da chi parla è collegata al concetto di essere lontano da sé. Essa esprime appunto questa separazione spaziale o temporale, facendo riferimento a ciò che si trova in una posizione non immediatamente vicina. La sua radice suggerisce un allontanamento rispetto a un punto di riferimento personale, sottolineando la differenza tra ciò che si ha vicino e ciò che si trova più in là. La voce che si ascolta a distanza si indica con questa parola.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "da me = Lontano da me". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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da me = Lontano da me nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lungi

In presenza della definizione "da me = Lontano da me", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "da me = Lontano da me" conferma che la soluzione 'Lungi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lungi

L Livorno U Udine N Napoli G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "da me = Lontano da me" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lungi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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