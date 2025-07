Scorgere di sfuggita nei cruciverba: la soluzione è Intravedere

INTRAVEDERE

Curiosità e Significato di Intravedere

Approfondisci la parola di 11 lettere Intravedere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Intravedere? Intravedere significa vedere qualcosa di sfuggita, solo in modo parziale o di sfuggita, come un’immagine appena visibile o un'idea appena percepita. È come cogliere di sfuggita un dettaglio senza averne una visione completa. La parola invita a prestare attenzione alle piccole cose che si affacciano nella nostra percezione, aprendoci a nuove scoperte e interpretazioni.

Come si scrive la soluzione Intravedere

I Imola

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N A O N D C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONDANNE" CONDANNE

