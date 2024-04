La Soluzione ♚ In quel luogo lontano

La soluzione di 2 lettere per la definizione: In quel luogo lontano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LÀ

Curiosità su In quel luogo lontano: Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. quel che resta del giorno (the remains of the day) è il terzo romanzo dello scrittore... La Spezia (AFI: /las'ptja/; Spèza in dialetto spezzino, pronunciato /'spza/) è un comune italiano di 92 443 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Liguria. È il secondo comune della regione per popolazione dopo Genova. La città si trova all'estremo levante della regione Liguria, a pochi chilometri dal confine con la Toscana, al centro di un profondo golfo naturale al quale dà il nome. Il golfo, che è conosciuto anche con l'appellativo di Golfo dei Poeti per la sua bellezza, è cinto da una continua catena di alture le cui cime più elevate, il monte Verrugoli (749 m s.l.m.), il monte Parodi (673 m s.l.m.), il monte Santa Croce ...

Altre Definizioni con là; quel; luogo; lontano;