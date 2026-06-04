Prolungata immersione in acqua

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prolungata immersione in acqua' è 'Ammollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A M M O L L O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Prolungata immersione in acqua

Prolungata immersione in acqua Risposta: AMMOLLO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A O L O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ammollo? L'ammollo è un momento di tranquillità, quando ci si immerge lentamente nell'acqua per lasciarsi avvolgere dalla sua calma. È un gesto semplice che permette di rilassare mente e corpo, lasciando alle spalle le tensioni quotidiane e godendo di un attimo di pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prolungata immersione in acqua: risposta da 7 lettere

La definizione "Prolungata immersione in acqua" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ammollo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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