Prolungata immersione in acqua

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prolungata immersione in acqua' è 'Ammollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMMOLLO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Prolungata immersione in acqua
  • Risposta: AMMOLLO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AOLO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ammollo? L'ammollo è un momento di tranquillità, quando ci si immerge lentamente nell'acqua per lasciarsi avvolgere dalla sua calma. È un gesto semplice che permette di rilassare mente e corpo, lasciando alle spalle le tensioni quotidiane e godendo di un attimo di pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prolungata immersione in acqua: risposta da 7 lettere

La definizione "Prolungata immersione in acqua" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ammollo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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