Prolungata immersione in acqua
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prolungata immersione in acqua' è 'Ammollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Prolungata immersione in acqua
- Risposta: AMMOLLO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AOLO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Ammollo? L'ammollo è un momento di tranquillità, quando ci si immerge lentamente nell'acqua per lasciarsi avvolgere dalla sua calma. È un gesto semplice che permette di rilassare mente e corpo, lasciando alle spalle le tensioni quotidiane e godendo di un attimo di pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Prolungata immersione in acqua: risposta da 7 lettere
La definizione "Prolungata immersione in acqua" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ammollo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.