Bagno preliminare al lavaggio dei panni

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bagno preliminare al lavaggio dei panni' è 'Ammollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMMOLLO

Perché la soluzione è Ammollo? L'ammollo rappresenta un passaggio importante nel processo di lavaggio dei capi, svolgendo una funzione preparatoria che aiuta a rimuovere sporco e macchie più ostinate. Questo procedimento consiste nel lasciare i vestiti immersi in acqua, spesso con detergente, per un certo periodo di tempo prima di passare al lavaggio vero e proprio. Il suo scopo principale è ammorbidire le fibre e facilitare la pulizia successiva, garantendo un risultato più efficace e delicato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bagno preliminare al lavaggio dei panni". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Bagno preliminare al lavaggio dei panni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ammollo

Quando la definizione "Bagno preliminare al lavaggio dei panni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bagno preliminare al lavaggio dei panni" conferma che la soluzione 'Ammollo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ammollo

A Ancona M Milano M Milano O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bagno preliminare al lavaggio dei panni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ammollo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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