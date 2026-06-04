La posizione del sommergibile appena sotto l acqua
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'La posizione del sommergibile appena sotto l acqua' è 'Quota Periscopica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La posizione del sommergibile appena sotto l acqua
- Risposta: QUOTAPERISCOPICA
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 5-11
- Vocali: 8
- Consonanti: 8
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: QAPROPA
- Inizia con: Q
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Quota Periscopica? La quota periscopica indica la posizione del sommergibile appena sotto la superficie dell'acqua, permettendo di osservare senza emergere completamente. È un punto strategico che consente di monitorare l'ambiente circostante mantenendo la discrezione e la sicurezza durante le operazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La posizione del sommergibile appena sotto l acqua: risposta da 16 lettere
Per risolvere la definizione "La posizione del sommergibile appena sotto l acqua", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Quota Periscopica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.