La posizione del sommergibile appena sotto l acqua

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'La posizione del sommergibile appena sotto l acqua' è 'Quota Periscopica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Q U O T A P E R I S C O P I C A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La posizione del sommergibile appena sotto l acqua

La posizione del sommergibile appena sotto l acqua Risposta: QUOTAPERISCOPICA

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 5-11

5-11 Vocali: 8

8 Consonanti: 8

8 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: Q A P R O P A

Inizia con: Q

Q Finisce con: A

Perchè la soluzione è Quota Periscopica? La quota periscopica indica la posizione del sommergibile appena sotto la superficie dell'acqua, permettendo di osservare senza emergere completamente. È un punto strategico che consente di monitorare l'ambiente circostante mantenendo la discrezione e la sicurezza durante le operazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La posizione del sommergibile appena sotto l acqua: risposta da 16 lettere

Per risolvere la definizione "La posizione del sommergibile appena sotto l acqua", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Quota Periscopica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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