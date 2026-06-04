La posizione del sommergibile appena sotto l acqua

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'La posizione del sommergibile appena sotto l acqua' è 'Quota Periscopica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

QUOTAPERISCOPICA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La posizione del sommergibile appena sotto l acqua
  • Risposta: QUOTAPERISCOPICA
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 5-11
  • Vocali: 8
  • Consonanti: 8
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    QAPROPA
  • Inizia con: Q
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Quota Periscopica? La quota periscopica indica la posizione del sommergibile appena sotto la superficie dell'acqua, permettendo di osservare senza emergere completamente. È un punto strategico che consente di monitorare l'ambiente circostante mantenendo la discrezione e la sicurezza durante le operazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Quota Periscopica'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La posizione del sommergibile appena sotto l acqua: risposta da 16 lettere

Per risolvere la definizione "La posizione del sommergibile appena sotto l acqua", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Quota Periscopica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'posizione'

Cruciverba con 'sommergibile'

Cruciverba con 'appena'