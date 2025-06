Frullatore a immersione nei cruciverba: la soluzione è Minipimer

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Frullatore a immersione' è 'Minipimer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINIPIMER

Curiosità e Significato... La parola Minipimer è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Minipimer.

Perché la soluzione è Minipimer? Il Frullatore a immersione, chiamato anche minipimer, è uno strumento da cucina compatto e pratico, ideale per frullare, emulsionare e ridurre in crema ingredienti direttamente nelle pentole o nei contenitori. Perfetto per preparare zuppe, salse e frullati senza dover travasare, semplifica la vita in cucina grazie alla sua versatilità e facilità d'uso. È un alleato indispensabile per chi ama cucinare con praticità.

Hai trovato la definizione "Frullatore a immersione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

P Padova

I Imola

M Milano

E Empoli

R Roma

