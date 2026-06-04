Il galleggiante che indica un immersione in corso

Home / Soluzioni Cruciverba / Il galleggiante che indica un immersione in corso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il galleggiante che indica un immersione in corso' è 'Segnasub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S E G N A S U B

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il galleggiante che indica un immersione in corso

Il galleggiante che indica un immersione in corso Risposta: SEGNASUB

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S N S B

Inizia con: S

S Finisce con: B

Perchè la soluzione è Segnasub? Il SEGNASUB è un galleggiante che segnala quando ci si immerge sott'acqua. È uno strumento utile per avvisare gli altri e mantenere la sicurezza durante le immersioni. Con il suo segnale visibile, permette di monitorare facilmente la posizione del subacqueo sott'acqua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Segnasub' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il galleggiante che indica un immersione in corso: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Il galleggiante che indica un immersione in corso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Segnasub. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'galleggiante'

Cruciverba con 'indica'