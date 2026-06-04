Il galleggiante che indica un immersione in corso
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il galleggiante che indica un immersione in corso' è 'Segnasub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il galleggiante che indica un immersione in corso
- Risposta: SEGNASUB
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SNSB
- Inizia con: S
- Finisce con: B
Perchè la soluzione è Segnasub? Il SEGNASUB è un galleggiante che segnala quando ci si immerge sott'acqua. È uno strumento utile per avvisare gli altri e mantenere la sicurezza durante le immersioni. Con il suo segnale visibile, permette di monitorare facilmente la posizione del subacqueo sott'acqua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il galleggiante che indica un immersione in corso: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Il galleggiante che indica un immersione in corso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Segnasub. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.