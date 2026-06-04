Porta il cantante in viaggio

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Porta il cantante in viaggio' è 'Tournée'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TOURNÉE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Porta il cantante in viaggio
  • Risposta: TOURNÉE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TRNE
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Tournée? Una tournée è un viaggio che porta il cantante da una città all’altra, esibendosi davanti ai fan in diversi luoghi. È un’occasione per condividere musica dal vivo e creare momenti speciali con il pubblico, attraversando territori e culture diverse con passione e energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Porta il cantante in viaggio: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "Porta il cantante in viaggio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Tournée. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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