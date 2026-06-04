Porta il cantante in viaggio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Porta il cantante in viaggio' è 'Tournée'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Porta il cantante in viaggio
- Risposta: TOURNÉE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TRNE
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Tournée? Una tournée è un viaggio che porta il cantante da una città all’altra, esibendosi davanti ai fan in diversi luoghi. È un’occasione per condividere musica dal vivo e creare momenti speciali con il pubblico, attraversando territori e culture diverse con passione e energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Porta il cantante in viaggio: risposta da 7 lettere
Per risolvere la definizione "Porta il cantante in viaggio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Tournée. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.