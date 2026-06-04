Porta il cantante in viaggio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Porta il cantante in viaggio' è 'Tournée'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T O U R N É E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Porta il cantante in viaggio

Porta il cantante in viaggio Risposta: TOURNÉE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T R N E

Inizia con: T

T Finisce con: E

Perchè la soluzione è Tournée? Una tournée è un viaggio che porta il cantante da una città all’altra, esibendosi davanti ai fan in diversi luoghi. È un’occasione per condividere musica dal vivo e creare momenti speciali con il pubblico, attraversando territori e culture diverse con passione e energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Porta il cantante in viaggio: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "Porta il cantante in viaggio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Tournée. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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