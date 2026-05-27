Franklin cantante soul
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Franklin cantante soul' è 'Aretha'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARETHA
Perchè la soluzione è Aretha? Aretha Franklin è considerata una delle più grandi interpreti del soul. La sua voce potente e emozionante ha attraversato decenni, lasciando un segno indelebile nella musica. Con il suo talento unico, ha portato il genere a nuovi livelli, diventando un’icona che ancora oggi ispira molti artisti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Franklin cantante soul nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Aretha
La definizione "Franklin cantante soul" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aretha'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Franklin cantante soul
- Risposta: ARETHA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Aretha' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Franklin cantante soul". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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