La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Porta una band da una città a un altra' è 'Tournee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOURNEE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Tournee più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tournee.

Perché la soluzione è Tournee? Una tournee è un tour di artisti, musicisti o spettacoli che si spostano da una città all'altra per esibirsi. È un viaggio organizzato che permette di portare la propria arte in diverse location, coinvolgendo pubblico e fan ovunque si trovino. In sostanza, rappresenta un tour itinerante che diffonde cultura e intrattenimento ovunque passi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le abitanti della città col Ponte di Porta NapoliPorta delle mura di antiche città fortificateAbitante della città con la Porta RudiaeSi dice di coloro che lavorano in un altra cittàLa città di Porta

Se "Porta una band da una città a un altra" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

U Udine

R Roma

N Napoli

E Empoli

E Empoli

