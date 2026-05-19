Tina cantante rhythm and blues
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tina cantante rhythm and blues' è 'Turner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TURNER
Perché la soluzione è Turner? Tina, cantante rhythm and blues di grande talento, è conosciuta per la sua voce potente e coinvolgente. La sua interpretazione musicale trasmette emozioni profonde, distinguendosi nel panorama musicale internazionale. La voce di Tina si caratterizza per la capacità di esprimere passione e intensità, catturando l’attenzione di ascoltatori di ogni età. La sua presenza scenica e la qualità del suo canto sono elementi fondamentali che contribuiscono al suo successo e alla sua fama duratura nel mondo dello spettacolo.
Tina cantante rhythm and blues nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Turner
In presenza della definizione "Tina cantante rhythm and blues", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Turner'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tina cantante rhythm and blues
- Risposta: TURNER
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: R
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Turner' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tina cantante rhythm and blues". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La Turner cantante rhythm and blues Il cantante ex marito di Tina Turner Turner cantante ex marito di Tina Un Johnny cantante folk e blues Johnny cantante folk e blues
Altre definizioni collegate
Con cantante: La Swift popolare cantante USA
Con rhythm: La Turner cantante rhythm and blues
Con blues: La Turner cantante rhythm and blues