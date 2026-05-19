Tina cantante rhythm and blues

Alessia Mogavero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tina cantante rhythm and blues' è 'Turner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TURNER

Perché la soluzione è Turner? Tina, cantante rhythm and blues di grande talento, è conosciuta per la sua voce potente e coinvolgente. La sua interpretazione musicale trasmette emozioni profonde, distinguendosi nel panorama musicale internazionale. La voce di Tina si caratterizza per la capacità di esprimere passione e intensità, catturando l’attenzione di ascoltatori di ogni età. La sua presenza scenica e la qualità del suo canto sono elementi fondamentali che contribuiscono al suo successo e alla sua fama duratura nel mondo dello spettacolo.

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Tina cantante rhythm and blues nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Turner

In presenza della definizione "Tina cantante rhythm and blues", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Turner'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Tina cantante rhythm and blues
  • Risposta: TURNER
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: T_____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: R

Le 6 lettere della soluzione

T Torino
U Udine
R Roma
N Napoli
E Empoli
R Roma

La soluzione 'Turner' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tina cantante rhythm and blues". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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