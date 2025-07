Parallelepipedo che si porta in viaggio nei cruciverba: la soluzione è Valigia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parallelepipedo che si porta in viaggio' è 'Valigia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VALIGIA

Curiosità e Significato di Valigia

Hai risolto il cruciverba con Valigia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Valigia.

Perché la soluzione è Valigia? Una valigia è un contenitore robusto che si utilizza per trasportare vestiti e oggetti durante i viaggi. Ideale per organizzare tutto ciò di cui si ha bisogno, permette di spostarsi con comodità da un luogo all’altro. La sua forma parallelepipeda la rende facilmente impilabile e compatta. Insomma, è l’alleato perfetto per chi ama scoprire nuovi orizzonti senza dimenticare nulla.

Come si scrive la soluzione Valigia

Stai cercando la risposta alla definizione "Parallelepipedo che si porta in viaggio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I R E I P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIRENEI" PIRENEI

