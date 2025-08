Giro di rappresentazioni nei cruciverba: la soluzione è Tournee

TOURNEE

Curiosità e Significato di Tournee

Approfondisci la parola di 7 lettere Tournee: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tournee? Una tournee è un viaggio o una serie di spettacoli portati in diverse località da artisti, musicisti o compagnie teatrali. È il modo in cui un artista porta la sua arte in giro per il mondo, portando intrattenimento e cultura ovunque vada. Questa parola deriva dal francese e rappresenta l’idea di un giro programmato, un itinerario di performance che coinvolge pubblico e artisti.

Come si scrive la soluzione Tournee

La definizione "Giro di rappresentazioni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

U Udine

R Roma

N Napoli

E Empoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I A I U C R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VUCCIRIA" VUCCIRIA

