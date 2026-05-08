Un viaggio tra due sponde
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un viaggio tra due sponde' è 'Traversata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TRAVERSATA
Perché la soluzione è Traversata? La traversata è un percorso che si compie tra due sponde, attraversando un corpo d'acqua come un fiume, un lago o il mare. Può essere realizzata a piedi, in barca o con mezzi di trasporto più complessi, e spesso richiede preparazione e attenzione. La traversata rappresenta un momento di sfida e di scoperta, un collegamento tra due punti distinti che permette di superare barriere geografiche. La sua realizzazione può essere simbolica o pratica, a seconda del contesto.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un viaggio tra due sponde". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Un viaggio tra due sponde nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Traversata
La soluzione associata alla definizione "Un viaggio tra due sponde" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un viaggio tra due sponde" conferma che la soluzione 'Traversata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Traversata
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un viaggio tra due sponde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Traversata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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