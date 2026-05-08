Un viaggio tra due sponde

Home / Soluzioni Cruciverba / Un viaggio tra due sponde

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un viaggio tra due sponde' è 'Traversata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAVERSATA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Traversata? La traversata è un percorso che si compie tra due sponde, attraversando un corpo d'acqua come un fiume, un lago o il mare. Può essere realizzata a piedi, in barca o con mezzi di trasporto più complessi, e spesso richiede preparazione e attenzione. La traversata rappresenta un momento di sfida e di scoperta, un collegamento tra due punti distinti che permette di superare barriere geografiche. La sua realizzazione può essere simbolica o pratica, a seconda del contesto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un viaggio tra due sponde". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un viaggio tra due sponde nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Traversata

La soluzione associata alla definizione "Un viaggio tra due sponde" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un viaggio tra due sponde" conferma che la soluzione 'Traversata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Traversata

T Torino R Roma A Ancona V Venezia E Empoli R Roma S Savona A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un viaggio tra due sponde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Traversata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si compie fra due spondeUnisce le due spondeFa la spola fra due spondeFar la spola tra due spondeIl mobile con due spondeFanno la spola tra due sponde