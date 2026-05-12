Carreggiata stradale percorsa spesso dalle autoambulanze

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Carreggiata stradale percorsa spesso dalle autoambulanze' è 'Corsia D Emergenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSIA D EMERGENZA

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Perché la soluzione è Corsia D Emergenza? La corsia d’emergenza è una parte della carreggiata stradale destinata al passaggio rapido di veicoli di emergenza come le autoambulanze. Questa corsia permette di evitare ingorghi e facilitare interventi tempestivi in situazioni critiche. È situata ai margini della strada principale e spesso è segnalata con appositi cartelli o linee per distinguerla dalle altre corsie. La sua funzione principale è garantire un passaggio prioritario in momenti di urgenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Carreggiata stradale percorsa spesso dalle autoambulanze". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Carreggiata stradale percorsa spesso dalle autoambulanze nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Corsia D Emergenza

Per risolvere la definizione "Carreggiata stradale percorsa spesso dalle autoambulanze", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Carreggiata stradale percorsa spesso dalle autoambulanze" conferma che la soluzione 'Corsia D Emergenza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Corsia D Emergenza

C Como O Otranto R Roma S Savona I Imola A Ancona D Domodossola E Empoli M Milano E Empoli R Roma G Genova E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Carreggiata stradale percorsa spesso dalle autoambulanze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corsia D Emergenza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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