Una distanza dal Sole
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una distanza dal Sole' è 'Perielio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PERIELIO
Perchè la soluzione è Perielio? Il perielio è il punto in cui un pianeta si trova più vicino al Sole nel suo percorso orbitale. Questa posizione influisce sulla quantità di energia ricevuta dal pianeta, rendendo il clima leggermente diverso rispetto ad altri momenti dell'orbita. È un momento importante nel movimento planetario. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una distanza dal Sole nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Perielio
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una distanza dal Sole
- Risposta: PERIELIO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Perielio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una distanza dal Sole". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con distanza: Guidato a distanza