Una distanza dal Sole

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una distanza dal Sole' è 'Perielio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERIELIO

Perchè la soluzione è Perielio? Il perielio è il punto in cui un pianeta si trova più vicino al Sole nel suo percorso orbitale. Questa posizione influisce sulla quantità di energia ricevuta dal pianeta, rendendo il clima leggermente diverso rispetto ad altri momenti dell'orbita. È un momento importante nel movimento planetario. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una distanza dal Sole nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Perielio

Per risolvere la definizione "Una distanza dal Sole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Perielio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una distanza dal Sole

Una distanza dal Sole Risposta: PERIELIO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

P Padova E Empoli R Roma I Imola E Empoli L Livorno I Imola O Otranto

La soluzione 'Perielio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una distanza dal Sole". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.