Si fanno per ripicca

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fanno per ripicca' è 'Dispetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D I S P E T T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si fanno per ripicca

Si fanno per ripicca Risposta: DISPETTI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D P T I

Inizia con: D

D Finisce con: I

Perchè la soluzione è Dispetti? I dispetti sono piccoli gesti fatti per vendetta o per far arrabbiare qualcuno. Spesso sono azioni impulsive che nascono da rancore o gelosia, e anche se sembrano scherzi, possono creare tensione tra le persone coinvolte. Sono espressione di emozioni forti e di desiderio di rivalsa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si fanno per ripicca: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Si fanno per ripicca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Dispetti. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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