Si fanno per ripicca
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fanno per ripicca' è 'Dispetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si fanno per ripicca
- Risposta: DISPETTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DPTI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Dispetti? I dispetti sono piccoli gesti fatti per vendetta o per far arrabbiare qualcuno. Spesso sono azioni impulsive che nascono da rancore o gelosia, e anche se sembrano scherzi, possono creare tensione tra le persone coinvolte. Sono espressione di emozioni forti e di desiderio di rivalsa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si fanno per ripicca: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Si fanno per ripicca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Dispetti. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.