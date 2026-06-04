Si fanno per ripicca

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fanno per ripicca' è 'Dispetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DISPETTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si fanno per ripicca
  • Risposta: DISPETTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DPTI
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Dispetti? I dispetti sono piccoli gesti fatti per vendetta o per far arrabbiare qualcuno. Spesso sono azioni impulsive che nascono da rancore o gelosia, e anche se sembrano scherzi, possono creare tensione tra le persone coinvolte. Sono espressione di emozioni forti e di desiderio di rivalsa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si fanno per ripicca: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Si fanno per ripicca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Dispetti. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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