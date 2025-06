Uno sgarbo per ripicca nei cruciverba: la soluzione è Dispetto

DISPETTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Dispetto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dispetto? Dispetto è un gesto o un'azione compiuta per vendetta o per infastidire qualcuno, spesso senza una ragione seria. È un modo di manifestare piccole vendette o fastidi, tipicamente eseguite per ripicca o per dimostrare disappunto. Questo termine racchiude l'idea di un'azione che mira a disturbare o irritare, spesso in modo giocoso o malizioso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gesti fatti per ripiccaVoltare la schiena come segno di sgarboPiccola vendetta, sgarbo in risposta a qualcosa

Hai davanti la definizione "Uno sgarbo per ripicca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

