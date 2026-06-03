Si fanno a chi non se l aspetta

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fanno a chi non se l aspetta' è 'Sorprese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SORPRESE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si fanno a chi non se l aspetta
  • Risposta: SORPRESE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SPEE
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Sorprese? Le sorprese sono momenti che arrivano inaspettati, sorprendendo chi meno se lo aspetta. Possono essere piacevoli o strane, ma sempre capaci di rompere la routine e regalare emozioni improvvise. Sono piccoli dettagli che rendono la giornata più interessante e imprevedibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si fanno a chi non se l aspetta: risposta da 8 lettere

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