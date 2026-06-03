Si fanno a chi non se l aspetta
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fanno a chi non se l aspetta' è 'Sorprese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si fanno a chi non se l aspetta
- Risposta: SORPRESE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SPEE
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Sorprese? Le sorprese sono momenti che arrivano inaspettati, sorprendendo chi meno se lo aspetta. Possono essere piacevoli o strane, ma sempre capaci di rompere la routine e regalare emozioni improvvise. Sono piccoli dettagli che rendono la giornata più interessante e imprevedibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si fanno a chi non se l aspetta: risposta da 8 lettere
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