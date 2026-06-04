L Edberg tennista svedese che fu rivale di Boris Becker

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L Edberg tennista svedese che fu rivale di Boris Becker' è 'Stefan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T E F A N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L Edberg tennista svedese che fu rivale di Boris Becker

L Edberg tennista svedese che fu rivale di Boris Becker Risposta: STEFAN

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S E N

Inizia con: S

S Finisce con: N

Perchè la soluzione è Stefan? Stefan Edberg è stato un famoso tennista svedese noto per le sue sfide contro Boris Becker. La sua eleganza in campo e le vittorie memorabili lo hanno reso un'icona del tennis mondiale, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L Edberg tennista svedese che fu rivale di Boris Becker: risposta da 6 lettere

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