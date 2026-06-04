L Edberg tennista svedese che fu rivale di Boris Becker
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L Edberg tennista svedese che fu rivale di Boris Becker
- Risposta: STEFAN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SEN
- Inizia con: S
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Stefan? Stefan Edberg è stato un famoso tennista svedese noto per le sue sfide contro Boris Becker. La sua eleganza in campo e le vittorie memorabili lo hanno reso un'icona del tennis mondiale, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L Edberg tennista svedese che fu rivale di Boris Becker: risposta da 6 lettere
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