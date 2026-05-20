La rivale di Lola

Anna Gallo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La rivale di Lola' è 'Santuzza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTUZZA

La risposta Santuzza è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Santuzza? Santuzza è un personaggio che si contrappone a Lola, protagonista della vicenda, creando tensione e conflitto. La sua presenza evidenzia le differenze sociali e morali tra i personaggi, sottolineando le difficoltà e le ingiustizie vissute dalle donne in quella società. La sua figura si distingue per la passione e il senso di giustizia, che la portano a confrontarsi con Lola e gli altri personaggi. La rivalità tra loro attraversa tutta la narrazione, dando profondità alla trama.

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La rivale di Lola nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Santuzza

In presenza della definizione "La rivale di Lola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Santuzza'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La rivale di Lola
  • Risposta: SANTUZZA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
N Napoli
T Torino
U Udine
Z Zara
Z Zara
A Ancona

La soluzione 'Santuzza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rivale di Lola". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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