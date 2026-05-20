La rivale di Lola
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SOLUZIONE: SANTUZZA
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Perché la soluzione è Santuzza? Santuzza è un personaggio che si contrappone a Lola, protagonista della vicenda, creando tensione e conflitto. La sua presenza evidenzia le differenze sociali e morali tra i personaggi, sottolineando le difficoltà e le ingiustizie vissute dalle donne in quella società. La sua figura si distingue per la passione e il senso di giustizia, che la portano a confrontarsi con Lola e gli altri personaggi. La rivalità tra loro attraversa tutta la narrazione, dando profondità alla trama.
La rivale di Lola nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Santuzza
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La rivale di Lola
- Risposta: SANTUZZA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Santuzza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rivale di Lola". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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