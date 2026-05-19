La rivale di Cambridge

Paola Cammarota | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La rivale di Cambridge' è 'Oxford'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OXFORD

Perché la soluzione è Oxford? Oxford è una delle università più prestigiose al mondo, nota per la sua lunga storia e il suo ruolo di eccellenza accademica. La sua fama si confronta con quella di Cambridge, creando una sorta di sfida tra due istituzioni di alto livello. Entrambe sono simboli di conoscenza e ricerca, attirando studenti e studiosi da ogni parte del globo. La rivalità tra Oxford e Cambridge ha segnato profondamente la storia dell'istruzione superiore in Inghilterra, continuando a essere un punto di riferimento nel panorama accademico.

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La rivale di Cambridge nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oxford

Per risolvere la definizione "La rivale di Cambridge", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oxford'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La rivale di Cambridge
  • Risposta: OXFORD
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: O_____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: D

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto
X Xeres
F Firenze
O Otranto
R Roma
D Domodossola

La soluzione 'Oxford' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rivale di Cambridge". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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