La rivale di Cambridge
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SOLUZIONE: OXFORD
Perché la soluzione è Oxford? Oxford è una delle università più prestigiose al mondo, nota per la sua lunga storia e il suo ruolo di eccellenza accademica. La sua fama si confronta con quella di Cambridge, creando una sorta di sfida tra due istituzioni di alto livello. Entrambe sono simboli di conoscenza e ricerca, attirando studenti e studiosi da ogni parte del globo. La rivalità tra Oxford e Cambridge ha segnato profondamente la storia dell'istruzione superiore in Inghilterra, continuando a essere un punto di riferimento nel panorama accademico.
La rivale di Cambridge nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oxford
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La rivale di Cambridge
- Risposta: OXFORD
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: O_____
- Inizia con: O
- Finisce con: D
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Oxford' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rivale di Cambridge". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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