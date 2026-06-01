La rivale di Aida
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Perchè la soluzione è Amneris? Amneris è la principessa che si scontra con Aida, alimentando un conflitto tra desideri e doveri. La sua presenza nel racconto aggiunge tensione, riflettendo emozioni complesse e lotte interiori che rendono la storia ancora più coinvolgente e intensa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La rivale di Aida
- Risposta: AMNERIS
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AERS
- Inizia con: A
- Finisce con: S
La rivale di Aida: risposta da 7 lettere
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