Tennista svedese grande rivale di John McEnroe

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tennista svedese grande rivale di John McEnroe' è 'Bjorn Borg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BJORN BORG

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Perché la soluzione è Bjorn Borg? Bjorn Borg è stato un celebre tennista svedese noto per la sua straordinaria carriera negli anni settanta e ottanta. La sua abilità tecnica e la sua tenacia sul campo gli hanno permesso di affrontare con successo avversari di grande calibro, tra cui John McEnroe. Borg si distingue per aver conquistato numerosi titoli del Grande Slam, contribuendo a elevare il livello del tennis mondiale e a diventare un'icona dello sport svedese. La sua figura rimane indelebile nella storia del tennis.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tennista svedese grande rivale di John McEnroe". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Tennista svedese grande rivale di John McEnroe nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Bjorn Borg

Se la definizione "Tennista svedese grande rivale di John McEnroe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tennista svedese grande rivale di John McEnroe" conferma che la soluzione 'Bjorn Borg' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bjorn Borg

B Bologna J Jolly O Otranto R Roma N Napoli B Bologna O Otranto R Roma G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tennista svedese grande rivale di John McEnroe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bjorn Borg' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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