Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti' è 'Body Scanner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B O D Y S C A N N E R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti

Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti Risposta: BODYSCANNER

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 4-7

4-7 Vocali: 3

3 Consonanti: 8

8 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: B Y S N R

Inizia con: B

B Finisce con: R

Perchè la soluzione è Body Scanner? Un BODY SCANNER è un apparecchio usato negli aeroporti per controllare i passeggeri, garantendo che non portino oggetti proibiti. Questo strumento permette di esaminare senza rimuovere vestiti, offrendo un metodo rapido e efficace per mantenere la sicurezza durante i controlli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Body Scanner. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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