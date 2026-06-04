Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti' è 'Body Scanner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BODYSCANNER

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti
  • Risposta: BODYSCANNER
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 4-7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 8
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    BYSNR
  • Inizia con: B
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Body Scanner? Un BODY SCANNER è un apparecchio usato negli aeroporti per controllare i passeggeri, garantendo che non portino oggetti proibiti. Questo strumento permette di esaminare senza rimuovere vestiti, offrendo un metodo rapido e efficace per mantenere la sicurezza durante i controlli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Body Scanner. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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