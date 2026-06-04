Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti' è 'Body Scanner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti
- Risposta: BODYSCANNER
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 4-7
- Vocali: 3
- Consonanti: 8
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: BYSNR
- Inizia con: B
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Body Scanner? Un BODY SCANNER è un apparecchio usato negli aeroporti per controllare i passeggeri, garantendo che non portino oggetti proibiti. Questo strumento permette di esaminare senza rimuovere vestiti, offrendo un metodo rapido e efficace per mantenere la sicurezza durante i controlli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un dispositivo per ispezioni di sicurezza negli aeroporti: risposta da 11 lettere
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