Un dispositivo contro il fuoco

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un dispositivo contro il fuoco' è 'Antincendio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANTINCENDIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un dispositivo contro il fuoco
  • Risposta: ANTINCENDIO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ANNDO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Antincendio? Un dispositivo contro il fuoco è fondamentale per proteggere ambienti e persone. L'ANTINCENDIO si attiva rapidamente, contribuendo a contenere le fiamme e limitare i danni. È un elemento essenziale in ogni spazio, garantendo sicurezza e tranquillità in caso di emergenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un dispositivo contro il fuoco: risposta da 11 lettere

In presenza della definizione "Un dispositivo contro il fuoco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Antincendio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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