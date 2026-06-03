Un dispositivo contro il fuoco
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un dispositivo contro il fuoco' è 'Antincendio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un dispositivo contro il fuoco
- Risposta: ANTINCENDIO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ANNDO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Antincendio? Un dispositivo contro il fuoco è fondamentale per proteggere ambienti e persone. L'ANTINCENDIO si attiva rapidamente, contribuendo a contenere le fiamme e limitare i danni. È un elemento essenziale in ogni spazio, garantendo sicurezza e tranquillità in caso di emergenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un dispositivo contro il fuoco: risposta da 11 lettere
In presenza della definizione "Un dispositivo contro il fuoco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Antincendio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.