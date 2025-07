Il dispositivo che blocca le cinture di sicurezza nei cruciverba: la soluzione è Pretensionatore

PRETENSIONATORE

Curiosità e Significato di Pretensionatore

Approfondisci la parola di 15 lettere Pretensionatore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pretensionatore? Il pretensionatore è un dispositivo di sicurezza presente nei veicoli che, in caso di incidente, si attiva per tendere rapidamente la cintura di sicurezza, riducendo il movimento del passeggero e migliorando l’efficacia dell’airbag. In questo modo, protegge meglio chi viaggia, evitando che si sposti troppo in avanti durante l’impatto. È un elemento fondamentale per garantire una maggiore sicurezza a bordo.

Come si scrive la soluzione Pretensionatore

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A R T C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCARTO" SCARTO

