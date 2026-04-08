Un dispositivo per biciclette

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un dispositivo per biciclette' è 'Tiracatena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRACATENA

Perché la soluzione è Tiracatena? La tiracatena è un componente essenziale nelle biciclette, progettato per mantenere la catena in posizione e garantire un funzionamento fluido del sistema di trasmissione. Questo dispositivo si aggancia alla struttura della bicicletta e permette di regolare la tensione della catena, prevenendo sfilamenti o cadute durante la pedalata. La sua presenza è fondamentale per assicurare efficienza e sicurezza durante l'uso, rendendo più stabile e affidabile l'intera pedalata. La tiracatena si installa facilmente e dura nel tempo con una corretta manutenzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un dispositivo per biciclette". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un dispositivo per biciclette nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tiracatena

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un dispositivo per biciclette" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un dispositivo per biciclette" conferma che la soluzione 'Tiracatena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Tiracatena

T Torino I Imola R Roma A Ancona C Como A Ancona T Torino E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un dispositivo per biciclette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tiracatena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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