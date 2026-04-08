Un dispositivo per biciclette
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un dispositivo per biciclette' è 'Tiracatena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TIRACATENA
Perché la soluzione è Tiracatena? La tiracatena è un componente essenziale nelle biciclette, progettato per mantenere la catena in posizione e garantire un funzionamento fluido del sistema di trasmissione. Questo dispositivo si aggancia alla struttura della bicicletta e permette di regolare la tensione della catena, prevenendo sfilamenti o cadute durante la pedalata. La sua presenza è fondamentale per assicurare efficienza e sicurezza durante l'uso, rendendo più stabile e affidabile l'intera pedalata. La tiracatena si installa facilmente e dura nel tempo con una corretta manutenzione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un dispositivo per biciclette". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Un dispositivo per biciclette nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tiracatena
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un dispositivo per biciclette" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un dispositivo per biciclette" conferma che la soluzione 'Tiracatena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Tiracatena
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un dispositivo per biciclette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tiracatena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un dispositivo per bombe ad orologeriaUn dispositivo con l elettromagneteDispositivo per misurare la densità di extravergineUn dispositivo del telaio che tiene teso il tessutoUn dispositivo che rende efficaci le frenate dei tram
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