Prova di sicurezza che si fa con auto e manichini

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prova di sicurezza che si fa con auto e manichini' è 'Crash Test'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRASH TEST

Perché la soluzione è Crash Test? Un crash test è una procedura di verifica della sicurezza delle automobili attraverso l'utilizzo di veicoli appositamente attrezzati e manichini che simulano il corpo umano. Questa prova consente di valutare come un veicolo reagisce in caso di incidente, verificando la resistenza delle strutture e l'efficacia degli sistemi di sicurezza. Attraverso queste simulazioni si ottengono dati fondamentali per migliorare le caratteristiche di sicurezza delle auto e proteggere gli occupanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prova di sicurezza che si fa con auto e manichini". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Prova di sicurezza che si fa con auto e manichini nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Crash Test

Se la definizione "Prova di sicurezza che si fa con auto e manichini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prova di sicurezza che si fa con auto e manichini" conferma che la soluzione 'Crash Test' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Crash Test

C Como R Roma A Ancona S Savona H Hotel T Torino E Empoli S Savona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prova di sicurezza che si fa con auto e manichini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Crash Test' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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