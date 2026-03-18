Dispositivo che produce un campo magnetico

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Dispositivo che produce un campo magnetico' è 'Elettrocalamita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELETTROCALAMITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dispositivo che produce un campo magnetico" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dispositivo che produce un campo magnetico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Elettrocalamita? Un elettrocalamita è un apparecchio che genera un campo magnetico grazie a un filo conduttore avvolto intorno a un nucleo di ferro o altro materiale ferromagnetico. Quando si fa passare una corrente elettrica, il dispositivo crea un campo magnetico temporaneo, che può essere attivato o disattivato a piacimento. Questa caratteristica permette di utilizzarla in numerosi ambiti, come nei motori elettrici o negli apparecchi di sollevamento. La sua funzione si basa sulla capacità di produrre un campo magnetico controllato.

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Dispositivo che produce un campo magnetico nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Elettrocalamita

In presenza della definizione "Dispositivo che produce un campo magnetico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dispositivo che produce un campo magnetico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Elettrocalamita:

E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino R Roma O Otranto C Como A Ancona L Livorno A Ancona M Milano I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dispositivo che produce un campo magnetico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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