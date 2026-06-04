I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua' è 'Calcarei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CALCAREI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua
  • Risposta: CALCAREI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CCRI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Calcarei? I depositi calcarei si formano lentamente all’interno dei tubi dell’acqua, creando ostruzioni che rendono difficile il passaggio. Questi accumuli, composti principalmente da sali di calcio e magnesio, possono ridurre l’efficienza degli impianti idraulici e causare problemi di funzionamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua: risposta da 8 lettere

La definizione "I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Calcarei. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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