I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua' è 'Calcarei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A L C A R E I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua

I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua Risposta: CALCAREI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C C R I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Calcarei? I depositi calcarei si formano lentamente all’interno dei tubi dell’acqua, creando ostruzioni che rendono difficile il passaggio. Questi accumuli, composti principalmente da sali di calcio e magnesio, possono ridurre l’efficienza degli impianti idraulici e causare problemi di funzionamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua: risposta da 8 lettere

La definizione "I depositi che ostruiscono i tubi dell acqua" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Calcarei. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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